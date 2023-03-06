未來篤定入選美國棒球名人堂的大投手韋蘭德（Justin Verlander），錯過本屆經典賽之後很難有參賽機會了，畢竟他今年已40歲。根據韋蘭德本人的說法，他並非不想代表美國隊，但他每一屆碰巧都有理由未參加經典賽，生涯3座賽揚獎、當今美國頂尖投手之一的韋蘭德始終無緣在這場盛會展示他的力量。

2006年首屆經典賽，韋蘭德還算是個小聯盟投手，該屆經典賽結束後才是他站穩大聯盟的第一個球季，結果他勇奪美聯新人王。2009年經典賽，韋蘭德不巧在前一季投出生涯最糟表現（單季 17敗、4.84自責分率），美國隊選了別人而沒有選他，但在經典賽結束的那一季，韋蘭德又回復身手，勇奪三振王與勝投王。

2013年經典賽，韋蘭德在前兩季都投出驚人表現（MVP、賽揚獎、勝投王、三振王），接獲美國隊邀請，他回答「可能參賽」。但在考慮1個月之後，韋蘭德還是拒絕了，理由是「備戰時間不足以讓他調整到最佳狀態」。他是個好強的人，如果不能在最佳狀態出賽，他就寧願不出賽。

2017年經典賽，韋蘭德前一季又奪下三振王（賽揚獎票選第2），再度接獲美國隊邀請。韋蘭德這次表現出明確的參賽意願，反而最後關頭被美國隊總教練李蘭（Jim Leyland）給「勸退」，李蘭告訴他：「身為總教練我希望你參賽，身為好朋友我希望你別來，因為你的身體健康才是最重要的。」當時34歲的韋蘭德不確定自己還能投多久，沒想到該季中途他就轉到太空人，拿下世界大賽冠軍。

因為疫情爆發，第5屆經典賽延至2023年，這大概是韋蘭德最後一次機會了，美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）親自去邀請，這次韋蘭德拒絕的理由更充分了，「我才剛投完世界大賽（2022年太空人又摘冠），先前還動了韌帶手術，這對我身體負擔太重。」最終韋蘭德只在2003年代表過美國隊出征美洲賽事。