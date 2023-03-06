Netflix限制級影集《性／生活》（Sex／Life）在推出第一季時就引起熱烈討論，尤其是男主角之 一的亞當狄莫斯（Adam Demos）在第一季中裸身洗澡，甚至直接露出25公分「大鵰」，火辣的畫面引發尺寸真偽的討論聲浪，而他本尊只對該畫面表示：「紳士不會說」讓外界產生無限遐想；隨後便有報導指稱畫面未經處理應該是真的，讓不少男性羨慕不已。但隨著第二季即將開播，亞當狄莫斯也終於給出了答案，讓眾人傻眼。

根據外國媒體的報導，亞當狄莫斯近日接受媒體採訪，被問到「提大鵰上陣」的相關話題時，他也終於澄清「我還以為大家都知道是假的，都過這麼久了」證實露鳥畫面是假的。另外他對於外界仍在討論「是否提真槍」演出而感到相當驚訝，透露「我沒想到反應會這麼熱烈，我真的很驚訝，但這也是戲劇的一部分，確實蠻有趣的」首次對於外界的反應給出回應。

事實上，在第一季開播時，就曾有外媒報導亞當狄莫斯在劇中露出的25公分大鵰並非另外裝上去的假陽具，而是「真槍上陣」。而他在接受採訪時，僅透露當時讀劇本就知道要投入什麼樣的角色，所以並不認為自己會在讀完劇本後突然在最後一刻拒絕正面全裸的畫面，而且在拍攝過程中，負責確保演員權益的親密行為協調員 （Intimacy coordinator）全程都在場，讓他感到相當安心，所以當下是抱持著坦然的心情去拍攝，並認為「沒什麼大不了的」。