心臟是人體最重要的器官之一，負責推動血液循環，向各組織器官輸送氧氣與養分，一旦衰竭，嚴重度遠勝於其他器官，但心臟衰竭是可逆的。心臟科醫師表示，民眾可透過3招預防心衰竭，除了高纖飲食外，日常可透過訓練手的握力來增強心臟功能。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在《下班經濟學》頻道中表示，心臟衰竭就是心臟無法將血液傳送到身體各個重要器官，俗稱「心臟的癌症」，5年存活率僅50%，低於許多癌症，此外，心臟與腎臟等器官屬於血管性器官，如果心臟功能不佳，也會影響腎臟功能。

不同於其它疾病不可逆轉，他表示，心臟衰竭是可逆轉的，有時可透過飲食、運動等方式，回復心臟原有的功能，主要有3種預防心臟衰竭的方式，包括高纖飲食、少吃紅肉多吃白肉，及日常規律運動。

他表示，運動只要讓人體感覺有些微喘、心肺功能加速，均對心臟有益，若平常無暇進行跑步、游泳等戶外運動，可多做「握力」運動，即握緊拳頭，因為在此過程中，血管會緊縮，加速血管回流，進而訓練心臟接受血液的功能。

陳冠任並表示，2016年知名的國際醫學期刊《刺絡針》（Lancet）曾刊載一項針對14萬人的調查，發現握力較佳的人較握力較差者，未來心臟衰竭的風險較低，顯示握力與心臟功能密切相關。