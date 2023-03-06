以童星團體「大小姐」出道的吳兆絃，擁有四分之一法國血統的她被封為「最美童星」，在IG上更有16萬人追蹤，而她近日先是被直擊與一名身材高大的男子勾手逛街，如今她被爆出疑似有用交友網站，更在上面直接表明約會預算希望高達五萬以上，更發文討紅包。

根據《鏡週刊》報導，有讀者爆料，疑似有男友的吳兆絃似乎有在使用有著「高度隱私的」交友網站交友，更提供她在該網站上的交友檔案，當中疑似吳兆絃以「小法」作為暱稱，更描述自己個性是會依每個人的星座不同，而找出最合適的相處方式，另外，在約會預算中她更直接寫到期望每個月要5萬元以上，更在動態中討紅包，不過由於該交往網站照片與吳兆絃IG相同，因此也可能是有心人士盜用。

事實上，吳兆絃2021年因想要免費進場夜店，因此去私訊夜店公關，但她當時竟第一句話劈頭就問「你今天有沒有上班」，且見公關近2小時都未回覆，又再度傳訊息「你是死去哪」、「當公關這樣當」，讓該名公關相當不滿直接曬出對話紀錄，直呼吳兆絃沒禮貌、大頭症。

然而，吳兆絃事後也在社群動態上發出手寫道歉信，表示會更加注意自己的言行，很抱歉自己的態度造成社會觀感不佳，不過事隔幾個月，有網友在IG上問及吳兆絃「大頭症」一事，她則回應「你可以去問那位公關，因為是他覺得我有大頭症，我個人是覺得我頭蠻小的啦」再度引發熱議。