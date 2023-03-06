美股上周五收紅，台股今（6日）以15675.28點開出，隨後上漲近120點，權值股台積電小漲5元，觸及521元，聯發科漲10元，觸及785元。

台股上周五（3日）上漲9.7點，收在15608.42點，成交值為2375.22億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超7.58億。自營商買超0.65億，投信買超28.07億，外資及陸資賣超21.14億。

美股則受到美國公債殖利率拉回、最新經濟數據非製造業（服務業）景氣判斷指數略降等因素刺激，四大指數全面收紅。

道瓊上漲387.37點（或1.17%）至33390.97點，那斯達克指數勁揚226.01點（或1.97%）至11689.01點，標普500指數收漲64.29點（或1.61%）至4045.64點，費城半導體也上揚44.23點（或1.48%）至3028.34點。