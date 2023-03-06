Luka and D-Book got chippy after Luka missed the game-tying shot 😳 pic.twitter.com/lyyhC6ni6J — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2023

就算現在各為其主，杜蘭特表現還是優於厄文！杜蘭特6日貢獻全場最高37分。外加7籃板、3助攻，更在最後12秒投進打破僵局的致勝中距離，表現明顯壓過拿30分、7助攻與4籃板的厄文，帶領太陽130比126力挫地主獨行俠，沒想到東契奇卻跟戴文布克最後3.5秒爆發口角衝突「搶戲」。

這是杜蘭特與厄文在上個月交易截止日前分別從籃網跳槽太陽、獨行俠後的首次正面對決，儘管杜蘭特在雙方126比126打平之際，面對厄文與小哈達威的包夾防守，照樣後仰起身投進致勝球，接著最後3.5秒更是兩罰俱中，幫助太陽好不容易贏球。

「當對方在防守我的時候，從來沒有任何人會有所退縮，」杜蘭特說，「所以我有時候會刻意改變進攻方向，取代直接切入上籃的進攻模式，我感覺當時我把球掌握得很好，且感覺自己處在很好的位置，可以穩穩把那個球投進。」

獨行俠接下來理所當然交給東契奇處理，他切入想要放進兩分，可惜球轉了一圈掉了出來，籃板球被杜蘭特搶到，東契奇只能趕緊抱住他犯規，相當沮喪的東契奇竟然衝到戴文布克面前爆發激烈口角，不過兩人臉上都有笑容，最後各被吹1次技術犯規，這也是東契奇本季第14次技術犯規，距離被禁賽只剩2次。