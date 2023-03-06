農曆長假過後，2月工作天數較1月增加，台光電、聯茂及台燿營收也擺脫1月低迷營收緩步回升，其中台光電2月合併營收為23.65億元，月增7.64%，年減18.94%，累計前2月合併營收為45.62億元，年減29.54%。

基礎建設網通類產品市占持續增加，出貨成長，減緩消費性產品手機、筆電出貨量下滑對於業績的影響，台光電2022年合併營收386.73億元，年增0.4%，連續4年創下歷史新高，稅後盈餘為50.72億元，年減7.65%，為歷年次高，每股盈餘為15.24元。

台光電表示，AI server產品在美系大廠帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server相關材料出貨量持續提升，在高速運算的網通及AI server材料大幅放量出貨帶動下，2023年基礎建設網通類產品營收占比將持續顯著提高。

聯茂及台燿2月合併營收亦同步走高，其中聯茂2月合併營收為20.63億元，月增5.46%，年減14.59%，累計前2月合併營收為40.19億元，年減27.08%；台燿2月合併營收為12.55億元，月增15.89%，年減14.31%，累計前2月合併營收為23.38億元，年減28.86%，擺脫1月的谷底。