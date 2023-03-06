上周五美股主要指數強勁反彈，道瓊指數漲387.4點或1.17%，標普500指數漲1.61%，那斯達克指數漲近2%，費城半導體指數漲近1.5%。台積電ADR漲0.85%，日月光ADR漲1.08%，聯電ADR漲1.44%，美國公債殖利率從近期觸及的4%高點回落，為美股帶來提振，以及投資人評估聯準會升息的累積效應，並消化一周以來聯準會眾官員對利率與經濟前景發表的看法。

美股期貨市場在稍早前開盤，市場觀望未來一周的重要事件與數據，目前主要指數全面微跌，道瓊指數期貨暫跌0.15%，標普500指數期貨跌0.14%，那斯達克100指數期貨跌0.19%。

周一早盤，目前日經225指數勁揚1.21%，報28,265.08點。

中國第14屆全國人大第一次會議於5日開幕，在經濟方面，北京當局將今年增長目標訂於5%左右，低於去年目標（5.5%）和市場預期的5.5%以上。受到嚴格清零防疫政策與上海封城等因素影響，去年中國實質經濟成長率僅達3%。

此外，北京當局表示將採取措施，使房地產業的風險盡可能降到最低，並將加大力度推進中國在科技領域的獨立自足性，以及央行將為經濟發展提供有力的支持。

澳洲與日本分別將在周二（3月7日）和周五（3月10日)發布貨幣政策決議，也將成為影響市場的重要事件。

聯準會主席鮑爾將在周二（台北時間夜間11點）、周三出席國會聽證會，儘管此前多位央行決策官員接連釋出立場強硬的「鷹派」訊息，稱美國通膨壓力仍大，基準利率最終可能升至比原先預期更高的水準，有些經濟學家認為現在聯準會的政策立場似乎比去年底更為強硬，但市場普遍預期鮑爾在國會接受質詢時，應該不會對升息前景提出具體看法，但可能會提到「做不夠的風險，大過於做太多」。投資人將緊盯他在國會說了什麼，以尋找更多有關央行升息路徑的相關線索。

本周美國將發布2月非農就業報告，繼1月就業意外暴增51.7萬人之後，根據道瓊斯所做的調查，受訪經濟學家預期2月美國就業增加 22.5萬人。

本周南韓、菲律賓、泰國和台灣都將發布通膨數據，也將成為市場和央行決策官員密切關注的焦點。由於聯準會似乎將進一步收緊政策，美元再度走升可能加劇亞洲由外匯引發的通膨壓力。

本周晚些時候，投資人的注意力將轉向日本周四將公布第四季國內生產毛額（GDP）數據，以及日本央行周五在總裁黑田東彥任期內最後一次主持下發布的貨幣政策決議。

近幾周來，亞洲股市的表現普遍落後美國和全球股市，然而一些潛在的問題仍然存在，即面對美國公債殖利率、利率和通膨預期飆升之際，亞洲市場還能持穩多久？如此低的波動性還能維持多久?除了美國之外，全球債息都在急升，有些東西或許即將改變。