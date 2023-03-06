陳建仁自出任行政院長後，多次宴請民進黨團立委餐敘，國民黨立委李德維日前質詢他是自掏腰包，還是花人民納稅錢，陳建仁一時愣住答不出來。媒體人黃揚明5日更在臉書發文表示，過去政院是不分朝野立委都會邀請，現在卻只邀請執政黨，只能說是完全執政的傲慢。

黃揚明提到，因為自己是國會記者出身，從第7屆立法院會期開始時，行政院長都會分梯次宴請分屬不同委員會的立委，相關部會的首長也會出席，算是一種非正式的行政、立法聯誼。馬政府時期，無論劉兆玄、吳敦義、陳冲、江宜樺、毛治國等閣揆，都曾有邀宴朝野立委餐敘的慣例。儘管當時最大在野黨民進黨的立委鮮少出席，但偶爾也會有幾位賞光。

而從蔡英文就職總統後，黃揚明稱，只有第一任行政院長林全，有在6月第一個會期宴請朝野立委，只是當時國民黨立委不賞光。接著賴清德擔任行政院長之後，民進黨的閣揆在這例行與國會非正式溝通的餐會，不再邀請在野黨立委，只邀請執政黨立委以及加入執政黨團運作的無黨籍立委參與，變成了名符其實的「動員餐會」。

黃揚明指出，演變至今，在野黨立委居然得在質詢台上詢問行政院長願不願意與在野黨溝通？這實在太可笑了！「其實餐費事小，完全執政者的傲慢事大。」他認為，民進黨2016年執政後，掌握國會過半席次已近7年，監察委員、考試委員、大法官、檢察總長、NCC委員、中選會委員等須經立法院同意的提名人選無所不過，憲政體制上的五權分立早已不存在。

對於陳建仁質詢的回答，黃揚明也批評，行政院長不邀在野黨吃飯真的沒什麼了不起，但是行政院認為只與執政黨立委溝通是理所當然，這才是台灣民主的另類奇蹟。