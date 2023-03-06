台88線快速道路6日早上一次發生3起車禍，第1起為35歲林男駕駛道路救援車撞上22歲徐女駕駛的色豐田ALTIS，沒想到後方由48歲陳男駕駛的曳引車為了閃避第1撞的車禍，又與46歲陳男駕駛的大貨車發生擦撞。緊接著後方57歲的張簡男又追撞54歲的簡男。短短的0.4公里內就發生3起事故，讓警方忙昏頭。

第1起追撞車禍發生在台88線西向1.3公里處，由林男駕駛的道路救援車直直向前方由徐女駕駛白色豐田ALTIS撞下去；沒想到後方的陳男，在1.6公里處看到前方撞在一起，為了閃避前方事故，在快速切換車道時，又與後方的黃色曳引車撞在一起。

第3起事故則發生在1.7公里處，張簡男駕駛的現代休旅車因未保持安全車距，撞上前方的三菱自小貨車。短短0.4公里就發生3起追撞車禍，讓警方疲於奔命。警方初步檢視3起事故皆無人受傷，至於相關肇事原因仍需待交通大隊初判。