2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。（陳麒全攝）

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。（陳麒全攝）

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。（陳麒全攝）

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。（陳麒全攝）

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。（陳麒全攝）

2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽將於3月8日在台中洲際棒球場開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵台，將於開幕戰擔任開球嘉賓。

長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。（陳麒全攝）

李維拉搭乘的長榮航空BR31班機，在清晨5時55分抵達桃園國際機場，長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。

長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。（陳麒全攝）

一名蕭姓男球迷特別購買飛往香港的機票，在5日當天來回，然後在機場管制區內等候8個小時，就只為了在6日清晨一睹偶像風采以及獲得簽名球。在入境大廳裡更是有大批球迷一早就已守候，只為迎接傳奇偶像球星的到來，當李維拉一走進入境大廳，球迷的尖叫聲此起彼落，李維拉也熱情地上前為球迷們簽名。

長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。（陳麒全攝）

李維拉在入境大廳受訪時表示，很高興可以來到台灣，多年前和王建民在洋基隊時就常常談論到台灣是個美麗的地方，今天親自來到台灣，才理解台灣真的像王建民所說的那麼美麗，也希望能夠看看寺廟、台灣的人文以及城市美麗的風景，親自體驗台灣。

長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。（陳麒全攝）

對於記者詢問，如何看待開幕戰的台灣隊與巴拿馬隊的競賽，李維拉說，他覺得這將是一場精彩的比賽競爭激烈，他身為巴拿馬人且受邀來台灣，他希望巴拿馬與台灣不管哪一隊獲勝，這都是一場精彩的比賽。

李維拉一走進入境大廳，球迷的尖叫聲此起彼落，李維拉也熱情地上前為球迷們簽名。（陳麒全攝）

李維拉於巴拿馬出生，擁有「救援之神」稱號，他在大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是當年紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100％得票率全票入選美國棒球名人堂的球員，也是美國職業棒球大聯盟在傳奇42號傑基羅賓遜（Jackie Robinson）球衣退休之後最後一名穿上這件背號的選手。