台灣洗腎病患9成以上都是慢性腎衰竭，由於腎病初期症狀不明顯，有超過20％的病人第一天看腎臟科醫師，就已嚴重到要洗腎。腎臟科醫師洪永祥整理出腎臟病10大症狀排行，提醒民眾出現1至2種症狀時就要注意，同時出現3個，腎臟病機率大增，一定要盡快就醫檢查。

洪永祥在臉書發文分享案例，一名45歲男子從來沒看過醫師，年輕時一直有「泡泡尿」，但不痛不癢就不當一回事，最近像重感冒般疲累，且食慾不佳，只好就醫；經抽血檢查，尿毒素爆表，當天就轉到急診室開始洗腎了，病人無法置信，「只是跟老婆說要去看個感冒，竟然一輩子都要洗腎了。」

洪永祥指出，慢性腎衰竭早期幾乎沒有症狀或是症狀很容易被忽略，在台灣有超過20％的腎友第一天看腎臟科醫師就已嚴重到要洗腎。他列出國人腎臟病常見的10大症狀排行榜，根據出現的頻率來做排名，提醒大家「當這腎臟病10大症狀如雨後春筍般一個一個出現時，通常離洗腎就不遠了。」

第1名：嚴重的疲累感

因為尿毒的持續累績、貧血、酸血、電解質異常導致人體處在一個嚴重的疲累狀態，這種疲勞休息也無法恢復，嚴重甚至嗜睡跟昏迷，疲累感跟腎功能的嚴重成正比，容易發生在貧血嚴重糖尿病與高齡大腦退化活動力不佳的腎友。

第2名：噁心嘔吐

噁心和嘔吐是幾乎到末期腎病變都會出現的尿毒症狀，也是很多不想洗腎的腎友最後不得不洗腎的原因，若沒有洗腎把尿毒洗掉可能一直噁心嘔吐，最後一口飯都無法進食。

第3名：貧血頭暈無力

幾乎是每位慢性腎衰竭都會出現的症狀。腎臟會分泌紅血球生成素去刺激骨隨造血，是身體中產生紅血球的關鍵器官之一，當腎臟出現功能衰退時，體內紅血球生成素濃度降低，骨隨產生紅血球的能力就會下降，加上血液中尿毒素會破壞成熟的紅血球，減短了紅血球的壽命進而引起腎因性貧血。

第4名：高血壓

腎臟是調節血壓的關鍵器官之一，可經由調控水分、電解質與腎素血管張力素系統來調控人體的血壓，當腎臟功能受損時，會影響到身體對血壓的調節能力，進而引起腎因性高血壓。高血壓是腎臟功能障礙的非常常見症狀之一，也是導致腎臟疾病進一步惡化的主要因素之一。

第5名：下肢水腫與泡泡尿

最可能出現在各種嚴重的急、慢性腎絲球炎的腎友，長期腎絲球發炎導致蛋白尿流失，除了泡泡尿外也容易造成血液中的白蛋白偏低，這時候即使腎絲球過濾率分數還很高，但很早就出現了嚴重的下肢水腫。另一種是非腎絲球炎的腎友，像是糖尿病、高血壓或是痛風所引起的腎病變，通常到了腎絲球過濾率低於30分許多的腎絲球被破壞時，就會出現泡泡尿與水腫。

第6名：肌肉抽筋

由於身體中的電解質不平衡與腎臟病限制飲食導致營養素不足，加上貧血導致肌肉氧氣供給不足，尿毒素造成的血液偏酸，都容易導致抽筋，好發於老年人與糖尿病腎友。

第7名：氣喘胸悶

腎臟功能衰退還會引起呼吸困難、氣喘胸悶的症狀。這種症狀通常是由於身體中的水分與尿毒素無法正常排出所導致的心肺功能衰退，如肋膜積水、肺水腫、心臟衰竭、心律不整、心包膜積水等，進而引起呼吸困難的症狀。

第8名：夜間頻尿

晚上睡覺中間起來尿尿超過一次就算夜間頻尿，慢性腎衰竭的夜間頻尿通常容易出現在小腿肌肉無力合併下肢水腫，平常白天水積在下半身，睡覺躺平時下肢累積的水大量回到了身體進入血液循環，就像睡前喝了大量的水一般，晚上就一直起來上廁所。

第9名：皮膚搔癢與變黑

這種症狀通常是由於身體中的代謝廢物無法正常排出所導致的。通常是腎衰竭晚期的症狀，常見於糖尿病、血磷、副甲狀腺過高或吃過多的加工類食品與重金屬等。

第10名：腰酸背痛

腎臟位於腰部兩側，當腎臟出現問題時，通常會出現腰酸背痛症狀。