有關全動法修法爭議，國防部長邱國正今在立院接受媒體堵訪時指出，在前年5月份，鑑於要編成全民防衛動員署要經過立法院，而黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶決議，成立後要對單一縣市驗證、兵推，得到數據後在一年內檢討，看動員準備法進行修正，驗證後也一年了，參考當前環境、局勢，也看國外的例子，韓國、瑞士等都有，主要用意就是一旦作戰，對整個國家戰略物資的掌控要做運用，達到全民防衛作戰效果，基於此理由，召集各部會針對此法開會，原本只有八部會，但發現不夠周延，因為科技日新月異，進行修正。

另針對馬祖西莒官兵在沙灘寫字控沒肉吃。邱國正表示不會怪罪官兵，國防部要檢討，對於不夠周延對官兵很抱歉。外島我也待過，「我保證外島官兵不會再有這樣狀況」。

邱國正說，身為民主國家要做最好準備，而且儘量不要干預到人民生活，朝這一方面去努力，當然公告是有原因的，修好後要公告，公告的目的就是要找尋哪一個有意見、問題，綜合整理後跨部會協調，認可後到行政院、立法院，程序不會亂，過程紛紛擾擾他不會怪捕風捉影，但這也是公告的目的

不過，邱國正說，什麼16歲上戰場，完全沒這回事，國軍入伍18歲後，要有槍也要當兵，打靶都有嚴格規定遑論作戰；強調身為軍人，他反對作戰，但不能不做準備，準備越周延有狀況發生越能按部就班；後續綜整相關資料會照供跨部會協調，把各位意見列進去，逐條審定避免造成紛擾。