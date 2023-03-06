再過一個月就是清明節，花蓮縣慈雲山納骨堂考量民眾提前掃墓、祭祖習慣，即日起至下月5日止增加中午及假日時段，鄉親每天上午8時至下午4時均可彈性前往緬懷祭祖，屆時如祭祀人流暴增，則會延長開放時間至下午5時。此外，慈雲山納骨堂本月29日將辦理直播法會，供無法返鄉民眾追思緬懷。

花蓮縣慈雲山納骨堂考量民眾提前掃墓、祭祖習慣，即日起至下月5日止增加中午及假日時段，鄉親每天上午8時至下午4時均可彈性前往緬懷祭祖。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈雲山懷恩園區納骨塔為於吉安鄉，清明節前後常常被祭祖民眾擠得水泄不通，管轄單位吉安鄉公所為讓民眾順利完成慎終追遠、祭拜祖先禮儀，規畫祭祀分流及增額服務配套，即日起至4月5日止，每天上午8時至下午4時提供增時服務，無論中午或假日，皆可配合各家族緬懷祭祖，如因祭祀人流所需，亦會彈性延長開放至下午5時。

不過今年清明節適逢4天連假，期間又是祭祖高峰期，雖然新冠疫情陸續趨緩，但吉安鄉公所認為防疫工作依然不能輕忽，因此規畫3月29日於慈雲山納骨堂進行祈福護靈普渡，由鄉公所、代表會、各村村長和地方仕紳參與祭祀，並在當日安排專業法師執行法會，同步於鄉公所臉書直播，以避免人潮群聚傳染，同時也能讓無法返鄉的民眾追思緬懷祖先。

吉安鄉公所表示，慈雲山懷恩園區除堅守防疫工作，鄉長也極為重視生命圓滿禮儀周全服務，特別加強綠美化與公墓環境優化標準，以藝術禮儀彩繪園區聯外道路牆面，整建火化場爐具、改善空氣汙染防制設備等更新工程、增設神主牌位和納骨櫃位，供需求民眾最適性的尊榮殯葬服務。

殯葬管理所鄒裕元所長提醒鄉親，祭祀時務必保持社交安全距離，全程自主佩戴口罩，遵守防疫規範，如身體不適症狀者，嚴禁進入懷恩（納骨）堂，防疫期間「祭祀品」限於室外擺放，懷恩園區廣場前已設有頂棚與祭祀桌台，供民眾祭祖使用，若有其他相關祭祀諮詢服務，可電洽殯葬管理所（03）8523126分機112～114或慈雲山懷恩堂（03）8536436。