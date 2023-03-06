Netflix近日推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的恐怖故事，其中，除了攝理教教主鄭明析的惡行遭到觀眾撻伐外，孩童樂園（아가동산）的邪教教主金基順（김기순）也同樣做出令人毛骨悚然的舉動，甚至利用詐騙信徒的金錢來創立「新那拉唱片」，而且販售範圍包含台灣在內，讓網友揚言抵制。對此，其通路之一的五大唱片也發出公告特此說明。

近年來KPOP在全球掀起風潮，台灣也同樣陷入KPOP熱潮，因此許多店家都會與韓國唱片行接洽、訂購韓星專輯等周邊商品，而價格低廉的新那拉唱片就是其中之一。但教主金基順不僅自稱為神，要求教徒屏除包含親情在內的七情六慾才能獲得永生，更命令父母要親手毆打孩子，或是孩子毆打自己的父母，以證明他們確實有達到要求。另外，金基順還會強迫信徒勞動，並要求他們捐出全數的財產，來成立「新那拉唱片（Synnara record，SY）」，加上新那拉銷售的專輯較為便宜，成了全球不少KPOP粉絲喜歡選購的通路之一，如今卻被挖出其創辦人竟是邪教教主，讓眾人震驚不已。

而此消息除了在韓國知名論壇《theqoo》掀起熱議揚言抵制外，相關新聞也被轉發至台灣DCARD上同樣引起熱烈討論。對此，其通路之一的五大唱片在5日也出面發出公告，表示「本公司所有韓版進口商品，除了有附新那拉特典是跟新那拉進貨外，其他商品均不是新那拉進貨的，新那拉通路本就不是主要供貨廠商」台灣網友看到後才安心不少，表示願意繼續購買五大唱片的相關商品。