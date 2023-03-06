2013年的世界棒球經典賽，中華戰荷蘭隊竟奇蹟般的逆轉勝，網友們紛紛分析勝利原因，其中有位身材火辣的女球僮Silvia (本名：張聖訢)吸引許多外國球員的目光，笑稱荷蘭隊受她影響才輸球。本周三經典賽睽違10年重返台中洲際棒球場舉辦，令大家再次想起當年的Silvia，如今Silvia近況也曝光，被網友大讚：「人美心更美！」

2013年棒球經典賽，女球僮Silvia當年還是大學生，她走過荷蘭隊休息區，有媒體捕捉到她短褲露出修長美腿，荷蘭隊多位球員被她吸引轉頭的畫面，最後中華隊逆轉獲勝，Silvia被捧成贏球功臣，一夕爆紅，而她自已的社群也有標註著「WBC護國球僮/護國女神」，提醒粉絲追蹤時別忘了她的經典畫面。

如今10年過去，許多網友期待在本周三的經典球賽中再次見到她的身影，現在的Silvia目前擔任公益單位「台灣美發展交流協會(TBTA)」理事長，常常可以在社群平台上，見到她參與許多國中、小助貧活動，並幫助弱勢及銀髮共、送餐等年菜發送；先前土耳其發生7.8強震，她也站在第一線打包賑災物資。

許多網友紛紛大讚她的善舉：「好快，十年了，大家都成長許多」、「謝謝你讓這個世界更美更善良」、「善心人士會有善報」、「很有愛」、「人美又有愛心我們要怎麼共襄盛舉呢」、「氣質有智慧的美女」、「持續做愛心，妳將越來越幸福！」、「人美心也美，愛心滿滿 完美女神」、「一群默默付出為了愛護及幫助弱勢族群，由衷佩服，加油」。

也有許多網友讚美她的超仙氣質外貌：「哇你真的超靚女超正100分」、「哇-妳好年輕哦..妳又超漂亮..超美麗..的!又典雅有氣質..的！像似仙女下凡一般的！」、「漂亮小仙女」、「這個氣質……」、「妳真是水中月的綺麗美人...好美哦！」、「皮膚超棒的哦！」