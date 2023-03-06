台中市沙鹿區1名患有身心障礙的7歲林姓男童，日前下午4時原本跟母親到沙鹿區中山路醫院復健後準備回家，因男童想吃速食店餐點，趁著母親與護理人員談話時，獨自離開醫院後迷路；男童獨自走了半小時走程，卻找不到母親，蹲在路旁人行道路哭泣，被機車騎士發現後，趕緊請求警方協助。

警方指出，清水警分局沙鹿所巡佐陳昆源與警員陳羿廷獲報後，立即趕到現場，無助的男童看到警方後，立即跑到員警陳羿廷身旁，陳員立上前給予男童暖心擁抱並安撫情緒；陳員隨即蹲下來再度安撫男童，原本緊張不斷啜泣的男童即情緒穩定。

男童表示，他差點被車子撞到，警方為求慎重隨即通知救護車，並陪同男童到醫，經檢查後男童身體狀況無礙，僅受到驚嚇。警方立即通知男童母親到場。男童母親表示，當發現男童離開後，馬上到外面尋找但已找不到；感謝警方以及熱心民眾的協助，以避免憾事發生。

員警陳羿廷再度蹲下來跟男童，打勾勾約定，以後要好好跟在母親身邊，不再獨自亂跑。

清水警分局長周俊銘呼籲，家長應隨時注意孩童動向，切勿讓孩童離開視線，亦可讓孩童配戴名牌，註記家人的姓名和電話，如不小心走失，可讓警察或善心人士藉名牌上資料聯繫家屬，如有民眾發現疑似迷途的兒童或長者，可撥打110請求協助，讓孩童及長者平安回家。