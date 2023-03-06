為了牽制大陸高科技與軍事實力快速發展，美國頻頻出招干擾，先是對大陸先進晶片設下出口管制措施，讓晶片業無法取得美系技術與產品，如今再傳出，當局有意限制美國投資者對大陸科技業進行投資。對此，專家認為，若此事成真，短期內可能造成衝擊，但長期來看影響不大，且大陸企業不缺資金，仍具全球投資的吸引力。

華爾街日報上周五披露，美國正準備對大陸高科技產業採取新的「脫鉤」措施，擬對美國投資大陸科技業設下限制，範圍涵蓋先進半導體、量子計算及人工智慧等領域的私募及創投。

環球時報報導，資深產業分析師馬繼華指出，這種措施需要較長的時間才能發揮出華盛頓想要的效果，且在過程中容易出現一系列不可預測的狀況，「不太意外華盛頓設下投資限制，但這不是一種有效的方式。」

不具名的科技產業專家則提到，短期內可能會影響部分投資項目，但影響十分有限，且大陸高科技開發商沒有資金短缺的問題，反而是美國投資者如果錯過大陸的成長機會，對華爾街來說是一個損失，會失去龐大的市場。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董少鵬也批評，美國不放棄霸權態度，接受其他國家發展的現實，這種博弈遊戲與貿易保護主義不利於全球科技進步。