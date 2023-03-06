驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」，箱型車車頭撞爛，駕駛一度受困。(葉庭欣/翻攝)

國1高架南向19K、圓山路段，今日凌晨5時許發生4輛自小客車追撞事故，警消獲報到場後，發現其中一名65歲箱型車駕駛受困車內，緊急將其救出送醫，事故共釀成3人受傷，南下一度回堵5公里，稍早事故已經排除事故。而現場畫面也隨之曝光，車體零件散落一地，場面十分驚險。

據了解，今日上午5時38分，國1高架往南19公里，發生4輛自小客車追撞事故，警消獲報到場後，發現一名65歲的箱型車男駕駛受困車內，左大腿開放性骨折、右大腿閉鎖性骨折，意識不清，使用機具破壞車體將其救出，送往林口長庚醫院救治，同車76歲女乘客則是胸口及左膝疼痛，同樣送往林口長庚救治；而另一名30歲計程車男駕駛頭部撕裂傷，意識清楚，送往台大醫院救治。

從現場畫面可以看見，一輛黑色轎車車頭、車尾以及右側車身嚴重毀損，而銀色廂型車車頭近乎全毀，計程車引擎蓋也掀起來，現場車體零件散落一地，場面十分驚險；目前事故已排除，詳細車禍原因仍待警方調查釐清。

驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」，箱型車車頭撞爛，駕駛一度受困。(葉庭欣/翻攝)

驚悚畫面曝！國1「4車追撞釀3傷」，箱型車車頭撞爛，駕駛一度受困。(葉庭欣/翻攝)