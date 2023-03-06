美國無所不用其極遏制中國科技進步，相繼制裁中國龍頭廠商包括華為、長江存儲等，不過中國IC設計行業仍持續蓬勃發展，像是紫光集團旗下IC設計公司紫光展銳業績表現不俗，還在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）展示業界首個5G新通話晶片方案。

根據南華早報報導，中國晶片設計行業協會數據顯示，到2022年底，中國有多達3243家晶片設計公司、年成長15%，2022年這些公司的總銷售額上升16%，其中紫光展銳業績表現不俗。

市場研究公司Counterpoint數據指出，紫光展銳在2022年第三季的全球智慧手機晶片市占為10%，雖然落後於台廠聯發科、美國巨頭高通和蘋果，但領先韓廠三星。值得關注的是，紫光展銳的業務覆蓋超過133個國家，80%產品銷往海外市場，作為中國國家支持的清華紫光集團子公司，紫光展銳去年收入140 億元人民幣、年增20%，傳出紫光展銳新一輪融資規模高達100億人民幣。

Counterpoint分析師Bai Shenghao分析指出，由於紫光展銳專注於不太先進的晶片，因此在美國這波制裁中相對沒有受到影響。

報導指出，紫光展銳去年11月推出T820晶片，近期更在巴塞隆納MWC上大展身手，推出5G通訊解決方案。