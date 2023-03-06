有關日媒報導分化軍民的新聞，國防部長邱國正強調，完全是捕風捉影訊息，對軍方來說造成很大波動，他指前陣子馮世寬已經表達了，而「我個人作為國防部長」，無論現役退役都要替他們發聲，採取三管道加以處理。邱國正並透露，他前兩天與蔡英文總統開會，有特別向總統報告這則報導的嚴重性，至於蔡總統指示，邱國正要說明時，立委邱臣遠已改質詢別的議題，沒讓邱國正把話說完。

邱國正在立法院接受媒體訪問時強調，日媒報導完全是捕風捉影訊息，對軍方來說造成很大波動，前陣子馮世寬已經表達了，我個人作為國防部，無論現役退役我都要替他們發聲，已採取三管道，第一，情報部門不管跟國家駐外人員，立刻要求跟日本交流協會嚴正抗議，然後有駐外軍協組，向台灣駐日代表處呈遞文書；再來是對媒體，日本在台灣有主要三家媒體，NHK、朝日、共同社，也請他們幫我們說明，但到目前為止沒有正式答覆；我也跟總統報告，透過外交體系，並下令外交部嚴正對外抗議。

《日本經濟新聞》1日報導，高達9成的台灣軍官在退役後前往中國，提供情報換取金錢，腐敗已成為常態，直指「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」；台灣軍隊，軍官等幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長幾乎被外省人壟斷，在有事之際，這種軍隊無法與中國作戰，該報導並引述匿名的台灣軍事專家說，「蔡英文未能控制軍隊」。

此外，邱國正表示，前陣子有民眾對空軍夾克謾罵，會撕裂族群社會，所以他要提出來，雖然日媒錯誤的報導，不過民眾不要再有不理性動作。再者，以國防部立場會嚴正提出方法加以抗衡這類情況，至於有人給他建議，說國防部要自清，但是他不會追究哪一個人說的，但是也要保護退役袍澤，不受屈辱。