下周倒春寒！天氣風險公司分析師吳聖宇指出，周日晚間到下周一鋒面報到，中部、北部、東半部會有一陣雨勢，連南部都可能有短暫陣雨，下周一氣溫急降，冷鋒過後的冷空氣有一定強度，甚至可能達到強烈大陸冷氣團強度，也就是台北市測站測得12度以下，從下周一冷到下周三。

吳聖宇在臉書表示，今天到周六（6至11日）溫度較溫暖，但日夜溫差大，留意夜晚清晨輻射冷卻低溫，天氣穩定，空氣乾燥。

吳聖宇說，周日到下周一（12、13日）天氣轉變，明顯的冷鋒系統將在周日晚間到下周一上午迅速掠過，中部、北部、東半部將有一陣急驟的雨勢，甚至連南部地區都可能有局部短暫陣雨，其中在苗栗、新竹、桃園、大台北一帶可能有較多的累積雨量，不過鋒面移動很快，下周一晚間各地大致都是多雲的天氣。這是未來2周內唯一比較明顯的降雨機會，下周二（14日）之後又是乾冷空氣籠罩，各地轉為乾燥、穩定的天氣型態。

吳聖宇表示，下周一（13日）也是急降溫的一天，冷鋒過後的冷空氣有一定強度，高壓中心走向也是有利於台灣低溫發生的路徑，目前來看至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團的水準，並且可能延續到下周三（15日），配合乾燥天氣的輻射冷卻作用，出現明顯的低溫的可能性高，要等到下周四（16日）白天之後溫度才會逐漸回升。至於春雨則是持續鬧失蹤，比較短期的預報來看缺乏連續性降雨的條件，中南部持續缺水，3月下旬是否會有雨還有待觀察。