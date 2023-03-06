邑錡為縮時相機廠，具備相機整機開發能力同時亦提供創新ODM服務協助客戶進行影像產品開發與量產，曾與國際知名軍工熱顯像儀大廠合作開發警用生命探測儀，且近年已取得美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組與航海微光相機生產經驗，日前公司宣布與我國無人機(載具)系統整合製造廠—雷虎科技(Thunder Tiger)簽署無人機載具相機開發合作備忘錄，由於雷虎已取得經濟部「軍用商規」無人機主導廠商資格，其產品未來將提供國防部使用，且已於2月20日與國防部陸軍簽署微型無人機採購契約，邑錡與雷虎合作，吸引買盤搶進，3月3日股價強攻漲停板鎖住，為2022年9月29日以來新高。

邑錡表示，此次無人機載具相機開發合作專案會以特殊光學相機與掛載系統為主，其中特殊光學相機因過去與多家國際知名非可見光相機大廠合作過，皆有良好的合作基礎與溝通管道，邑錡在關鍵零件的取得與研發整合都具有優勢，將有助於未來三年與雷虎科技的開發合作，以及開拓全球軍民通用無人機之龐大市場。

除攜手雷虎搶攻無人機市場，去年困擾邑錡營運的缺料問題可望在今年擺脫，對邑錡亦是好消息。

陳世哲表示，去年原本營收可以成長60%到70%，未料卻受到半導體大缺料干擾，無論是我們的產品或是客戶的產品皆因缺料無法出貨，雖然我們從2017年起開發自己的晶片，2020年自有晶片開始量產，但OBM產品導入自有晶片需要6個月時間，只能一邊等待一邊導入自有晶片，ODM客戶也缺MCU等元件，衝擊去年第4季產品出貨，加上第4季新台幣急升造成匯損，致使去年第4季陷入虧損，不過2022年合併營收6.53億元及全年獲利仍創下歷年新高。

受到缺料影響，2022年OBM產品佔邑錡營收比重僅約28%，ODM約佔72%到73%。

雖然受1月逢農曆年長假工作天數較少及IC缺料影響出貨，邑錡1月合併營收為1632萬元，年減64.2%，不過陳世哲表示，農曆年後晶片廠開始交貨，價格也下滑，加上使用自有晶片的OBM新產品於上個月開始小量出貨，2月合併營收會上來，預估今年OBM產品營收可望年增30%到40%，ODM則可望維持去年水準，整體來看，今年營收可望年成長2到3成，獲利亦將優於去年，同步再創歷年新高。