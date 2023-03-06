據香港電台報導，大陸商務部部長王文濤5日出席全國人大台灣代表團全體會議時表示，大陸是台灣最大的貿易夥伴和順差來源，下一步將推動兩岸經貿關係深入發展，助力台胞台企更好融入大陸新發展格局，重點從三方面發力，包括深化兩岸貿易合作、促進兩岸產業合作以及加強經貿政策支持。

王文濤建議台商高度關注《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），在陸台企可享受成員方關稅及原產地規則優惠，借助大陸面向RCEP夥伴國家，從而獲得更廣闊的市場。