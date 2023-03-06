哈利和梅根獲邀參加英王查爾斯三世加冕典禮

哈利和梅根已證實，他們獲邀出席英王查爾斯三世5月6日的加冕典禮，但拒絕透露，是否會出席。儘管兩人不斷攻擊王室，但他們的發言人說，哈利收到來自有關王室的加冕典禮電子郵件。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，哈利為了打書，在和充滿爭議的79歲加拿大心理學家馬鐵（Gabor Maté）對談中，再度砲轟父親，說他在極度痛苦的童年時期極缺擁抱和關注。

此外，他還悲嘆，自己破碎的家庭成長過程，還有他自覺與其他家人「不同」。不過，據了解，雖然查爾斯要哈利和梅根搬離浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），但要是他們返英出席加冕典禮，還是可以讓兩人住。

消息人士說，目前住在小別墅的尤吉妮公主（Princess Eugenie）夫婦已幫忙哈利和梅根打包部分物品，並將它們寄往美國。儘管紛紛擾擾不斷，但據消息人士說，查爾斯並未打消邀哈利夫妻出席加冕典禮的念頭，而正式邀請函可望在兩周內寄出。然而，查爾斯和威廉已長達數周都未與哈利交談。

查爾斯的加冕典禮和哈利寶貝兒子亞契的4歲生日同一天，因此梅根夫婦至今無法保證出席。此外，據說哈利告訴朋友，他很擔心，要是返英，家人和大眾會有什麼反應。

據說由於哈利在大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中不僅直嗆繼母卡蜜拉是「壞人」，還痛批她為了提升個人形象，而向媒體洩漏王室消息，令查爾斯氣炸。此外，哈利還說，威廉曾因梅根而對他動手，並直呼哥哥是「天敵」。

而在哈利加州豪宅進行的最新專訪中，馬鐵說，他觀察到《備胎》所暴露出的，是英國王室好幾代來都缺乏肢體接觸。他並指出，當查爾斯告知哈利，黛安娜的死訊時，就走了出去，留下哈利孤單一人，顯示他是個「情感疏離」的父親。