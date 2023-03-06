馬祖莒光鄉近日由於連續數十天沒有貨船補給，西莒島駐軍因而在沙灘寫下沒肉吃、主菜變白飯等字，引發外界關注。資深媒體人李艷秋直言此事很驚悚，並對蔡政府提出6大質疑，甚至怒嗆「抗中保台是『放他X的屁』嗎？」

李艷秋今（6）日於臉書提出的6點質疑分別為：1.在兩岸這麼緊張的氛圍中，前線竟然一個月沒運補，套用退輔會主委馮世寬的話，抗中保台不就是「放他X的屁」嗎；2.原來只要一個月不開船，就能餓死前線，情報單位是否要查查這些船有無通匪？

3.守衛前線的軍人沒得吃，馬防部竟然不反映，如果他們反映了卻沒人理，那就更驚悚了；4.阿兵哥在沙灘上寫字求救是哪門子的軍紀？還剛好有無人機去拍，詭異不詭異？

5.現在還不是戰時，前線就吃不到該有的糧，萬一中共用無人機送餐，國軍收還是不收？6.難道C-130運輸機這一個月也在放假嗎？民船故障，沒有軍船可用嗎，「如果政府官員有孩子在外島當兵，恐怕會命令蛙人游過去補給吧！」

駐守西莒島的阿兵哥在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」。（翻攝自陳竑任臉書）

「民進黨應該會說，這是假新聞，是中共認知作戰。」李艷秋表示，要帶這個風向前得考慮清楚，因若為認知作戰，就代表島上國軍有匪諜，也就是國軍的現況是退伍軍人賣情報、現役軍人有匪諜，軍隊已經瓦解，既抗不了中也保不了台。

另外，李艷秋提到，民進黨花了幾百億元向美國買武器、把兵役延長為一年...等多項行為，都舉著抗中保台大旗，不料卻被馬祖沙灘上幾個要糧字破了功；她諷刺指出，民進黨只要願意把議長賄選的錢、關說違建的錢、光電利益的錢、跟小芸約會的錢、高端炒股的錢、各派系在各職位上分到的錢拿個零頭出來，馬祖守軍就吃得上肉，每人甚至還可發一顆蛋。