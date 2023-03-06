迎接三月八日溫馨婦女節，麗寶Outlet Mall推出眾多女裝、鞋包、美妝家電等商品優惠，最低3折起，除逛街血拼搶便宜，閨密出遊更省錢。麗寶樂園強調，只要在3月下訂麗寶福容大飯店「住一晚送一晚」住房專案，再送麗寶賽車旅店住宿券，3天2夜住宿一人不用兩千元；趁著節慶優惠來場寵愛自己的小旅行。

丹麥快時尚品牌《ONLY》、《JACK_JONES》全面6折。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園說，想犒賞自己又怕荷包大失血，麗寶Outlet Mall推出名牌包超殺優惠，COACH馬鞍包特價8980元(原價19600元)、GUCCI 經典長夾只要1萬7900元、Cath Kidston 5折以上商品買兩件再9折；換季買新衣別錯過，服飾類有丹麥快時尚品牌《ONLY》、《JACK＆JONES》全面6折。

麗寶樂園指出，特別溫馨的是POU DOU DOU全面4折起、女鞋品牌Bo Derek全面3折起；保養品則有雅詩蘭黛、蘭蔻小黑瓶等指定商品下殺不到半價，法樂香氛 Enjoy Everyday北歐擴香系列任選3入特價3360元(原價5040元)

「高島按摩椅雙效美腿機」只要1萬3800元。(麗寶樂園提供)

針對上班族女性也推出許多美妝家電特賣，例如可放鬆雙腿肌肉的「高島按摩椅雙效美腿機」只要1萬3800元加1元即贈按摩槍，長時間用眼的族群則可選擇「E＆M視眼舒按摩器」特價2208元，上班前吹整頭髮更加速的神器日本TESCOM「負離子三件式整髮梳」特價1490元(原價1990元)。

麗寶福容大飯店SPA按摩體驗，3月推出85折優惠，搭配住一晚送一晚專案相當划算。(麗寶樂園提供)

麗寶樂園強調，閨密出遊推薦麗寶福容大飯店，即日起到3／31日下訂「住一晚送一晚」住房專案，入住麗寶福容精緻家庭雙人房只要6999元，加碼再送麗寶賽車旅店住宿券，換算下來三天兩夜一人竟然不用兩千元；麗寶福容大飯店還有暖心SPA按摩，3月推出85折優惠，最適合與死黨一起來場放鬆小旅行。