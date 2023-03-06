總管理資金約7000億美元的NPS，為了投資海外金融產品，故需要買進大量美元。看似單純的換匯作業，卻會引起市場騷動，尤其是韓元急貶時，更會被認為是始作俑者之一。

NPS表示，根據去年跟韓國央行共事的經驗，避免外匯市場波動過大。與韓國政府外匯局合作，一方面可以穩定匯市，再者可預估以及平穩的金融市場，也有利於自身操作。

2022年最後一季期間，由於NPS與韓國央行曾經有過利率互換的協議，故即使當時匯市曾經波動過大，NPS也可利用韓國央行的外匯存底，從容進行海外投資項目。

以2023年迄今來看，韓元曾在2月份時，歷經11年以來最慘的一個月貶幅，兌美元匯價一度大貶7%左右，當時也造成美元一度供不應求。NPS指出，去年投資的確績效不彰，年報酬率是負的8.22%，並創下歷史最差紀錄。

NPS承認，若沒好好管理，韓國的年金可能最晚在2055年就會斷炊，故會積極選取績優海外商品並加以投資。今年到目前看來，NPS表現還算不錯，回報率在正的5%附近。