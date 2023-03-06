今（6日）是24節氣中的「驚蟄」，是以春雷驚醒蟄伏於地下動物之時日，蟲蟻走獸冬眠結束，不過此時害蟲也蠢蠢欲動，因此衍生「打小人」的習俗。民俗專家楊登嵙分享打小人的儀式步驟，並提醒結束後要將小人衣紙化掉，不可帶回家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿。

楊登嵙指出，一年365天都可以打小人，最盛行的日子是驚蟄，這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人蠢蠢欲動之前，最好先下手為強。此外，過往打小人的地方一般會在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，是因為這些地方容易招喚鬼神，而且三叉路口煞氣較大，能克制小人，叉傷小人。

楊登嵙解釋，打小人流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，讓積忿之人多一個宣洩機會，有助於在繁忙高壓的社會中安撫心靈、穩定情緒。以下為打小人步驟：

1、請神：用香奉請天地神明。

2、稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上。

3、打小人：利用各種象徵物，如委託者或施術者的鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。

4、祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。

5、化解：將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄。

6、祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。

7、進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。

8、擲筊：將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。