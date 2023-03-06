台北地檢署

去年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩，被自稱旅美教授「翁達瑞」的陳時奮質疑她論文「自我抄襲」、「一稿兩投」，涉及「學術不倫」，事後律師向北檢告發陳涉嫌加重誹謗、違反《選罷法》，台北地檢署6日偵結，認為加重誹謗罪是告訴乃論，律師未受柯委任提告，告訴不合法，另陳涉選罷法則罪嫌不足，6日將陳不起訴。

陳時奮因在去年九合一選舉期間，在網路上在論文案上「護航」前新竹市長林智堅、批評參選新竹市長及高雄市長的高虹安、柯志恩論文抄襲矣告，官司纏身，目前陳遭調查官余正煌、高虹安控告部分，北檢仍在偵辦中。

柯志恩去年7月參選高雄市長期間，被自稱旅美教授「翁達瑞」的陳時奮質疑「學術不倫」，他認為柯志恩的論文，犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的錯誤。當時柯志恩第一時間，先是透過高雄市議會黨團聲明，不排除提告、求償1000萬，再反嗆翁達瑞，自己的論文，在圖書館都查得到。

事後律師向北檢告發陳時奮加重誹謗、《選罷法》意圖使人不當選罪，但檢察官認為，加重誹謗罪是告訴乃論之罪，律師未受柯委任提告，告訴不合法。

至於選罷法部分，陳由律師具狀辯稱，指他是學者出身，針對柯的學術背景進行研究，認為她的論文及之後發表另篇英文摘要內容雷同，質疑她自我抄襲，因她參選市長，論文是否抄襲屬於可受公評之事，並無不法。

檢察官認為，陳的說法並非完全無稽，論文屬可受公評之事，加上陳經合理查證，有相當理由確認為真實，亦無傳播不實事項意圖使人不當選情事，不構成選罷法，將陳不起訴。