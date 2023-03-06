高雄捷運的旅運量較台北捷運少，一名男網友表示，高捷不僅有虛擬代言人、形象人物等，以乾淨程度來說，高捷更勝一籌，但旅運量卻不及北捷，好奇高捷到底輸在哪？貼文曝光，網也點出3原因，如車站內冷氣冷度不足、路網不及北捷、捷運轉乘公車規劃不佳，但也有人說高雄人習慣騎車通勤，是生活習慣不同。

原PO今（6）日於PTT八卦版指出，高雄捷運有高捷少女（虛擬代言人）、輕軌少女隊、蜜柑站長等，認為高雄捷運比台北捷運乾淨，但每天旅運量卻不及北捷，好奇問 高捷輸北捷的最大關鍵是什麼？

疑問上線，網友也點出3個關鍵，包括車站內冷氣冷度不足、路網不及北捷、捷運轉乘公車規劃不佳，「車站太暖了」、「冷氣不開、人口密度不如台北高」、「搭個車滿頭大汗，你想會有妹子想搭嗎？」、「路網啊！捷運密度差那麼多」、「單純人口密度不夠，搭的人太少了」、「人口密度不足、跨縣市長距離通勤人口不足」、「認真回，我覺得是差在公車接續最後一段的便利度，台北只有兩線時，使用量也比高雄現在大，就是公車網的問題」。

也有人點出其他問題，「生活習慣吧！高雄人口比歐洲很多城市多，且密度高，可是捷運人氣比人家低很多」、「南部就不該設捷運」、「我女友高雄人，她說站都開在很奇怪的地方」。