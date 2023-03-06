大陸國家主席習近平5日下午，在參加14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須堅定不移深化改革開放、深入轉變發展方式，以效率變革、動力變革促進質量變革，加快形成可持續的高質量發展體制機制。

據大陸央視新聞聯播，習近平首先指出，加快實現高水準科技自立自強，是推動高質量發展的必由之路。在激烈的國際競爭中，我們要開闢發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，從根本上說，還是要依靠科技創新。我們能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。

習近平強調，要堅持「四個面向」，加快實施創新驅動發展戰略，推動產學研深度合作，著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性、引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域、關鍵環節實現自主可控。

習近平進一步說，要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，促進科技型中小微企業健康成長，不斷提高科技成果轉化和產業化水準，著力打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要深化科技體制改革，大力培育創新文化，健全科技評價體系和激勵機制。

習近平還指出，加快構建新發展格局，是推動高質量發展的戰略基點。要把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，加快建設現代化產業體系；要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數位經濟。

習近平補充說，要按照構建高水準社會主義市場經濟體制、推進高水準對外開放的要求，深入推進重點領域改革，統籌推進現代化基礎設施體系和高標準市場體系建設，穩步擴大制度型開放。