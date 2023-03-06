國民黨於南投立委補選落敗後，媒體人黃揚明認為，雖然他們犯下了提名不當在內的「3個不」，然而敗選也不是件壞事，因可藉此機會檢討、處理2024大選布局。

黃揚明昨（5）日在政論節目《新聞大白話》指出，「3個不」的第1點是「提名不當」，因為林明溱雖然做了2屆立委、8年縣長，但他有執政包袱，這次在竹山、名間得票大幅落後蔡培慧，就是因為他在縣長任內的施政讓在地不滿所致，且他年紀太大，還涉及賄選、學倫等爭議。

第2個不則是「輔選不利」，黃揚明說明，民進黨在副總統賴清德當選主席後，副秘書長黃建嘉年後隨即率團進駐選區，而國民黨卻直到2月中才進駐，不只讓林明溱原本領先的民調被追上甚至接近打平，選戰議題更是被綠營主導，「全黨真的有團結去輔選嗎？」

至於第3個不為「人設不對」，黃揚明表示，今年1月參與補選勝出的藍委王鴻薇，在面對綠營「落跑」的攻擊時，強調自己就是要監督民進黨，而林明溱卻沒有任何類似動作，再加上被以執政黨的標準檢驗時，林也沒有攻擊能力，結果就是在空戰戰場任憑對手攻擊。

不過，黃揚明提到，其實國民黨「輸了也不錯」，因為自去年九合一選舉以來連續的3次勝選，讓國民黨過去為人詬病的驕傲形象再次出現，若國民黨能藉這次南投敗選，去檢討並好好處理2024大選的整體布局，此次敗選不見得是件壞事。