在此前瑞信爆發醜聞之初，Harris Associates仍對該行保持忠誠，去年八月時曾公布對瑞信持股10%，但到今年一月降至5%。

Harris Associates的副董事長David Herro告訴金融時報，當去年十月瑞信增資40億瑞朗之時，Harris決定減持股票，而沙烏地阿拉伯的國家商業銀行(SNB)取而代之，成為第一大股東。

Herro也指出，瑞信在財富管理的業務出現資產外流。瑞信此前公布第四季的資金加速撤出，外流超過1100億瑞朗(約1200億美元)。

他補充指出：「我們仍有很多其它的投資選項」。「不斷上升的利率表明著，許多歐洲金融企業正在走向另外一個方向。既然其它產業部門正在創造資本，我們為何還要去追逐那些正在燒錢的部門」。

瑞信則在周日發出聲明，稱公司的計畫超前，並有著明確的戰略目標。

瑞信已開始對其業務進行大規模改革，例如削減成本和裁員，以重振旗鼓，包括在第一波士頓的品牌之下，為投資銀行部門建立一個獨立的業務。

但是瑞信在上個月公布自2008年金融危機以來最大的年度虧損，該行還警告稱，今年會進一步出現「重大」虧損。