國軍弟兄在沙灘上留下文字，凸顯馬祖莒光肉品不足的問題。（翻攝自陳竑任臉書）

痛心！馬祖官兵沙灘寫「缺糧沒肉吃」 邱國正道歉：保證不會再發生 @ChinaTimes ​

有關駐守馬祖的國軍在沙灘留下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」、「不要罐頭」等文字，凸顯斷糧問題一事，陸軍馬祖防衛指揮部今（6）日發出聲明回應，指已於今天上午7時運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並完成卸載。

因運補貨船21天未靠港補給，導致馬祖莒光鄉肉類供應不足，因此有駐守的國軍模仿船難生還者，在西莒沙灘留字「S.O.S」，同時還寫下馬防部伙房沒有肉、主菜是白飯等內容，照片昨天被網友PO上臉書，引起許多網友討論。

對此，馬防部今天發出聲明指出，近期受海象不佳以及軍租民船故障維修的影響，多次無法順利運補到馬祖地區，加上莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，所以4、5兩日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭代替，其他食材則是充足。

且今天上午已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載，同時也將透過C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

馬防部強調，馬祖的軍組民船還在維修中，如果仍然有延航的疑慮，將持續以C-130運輸機採空運方式將副食品運送到當地，以滿足官兵的需求。