立委邱臣遠質詢馬防部官兵缺糧斷炊問題，國防部長邱國正向官兵道歉，向馬祖官兵道歉，他說已採取措施，不過邱國正也說，他在外島服役過，外島都有戰備存糧，天數他就不說了，另外島也有補給品，不會斷糧斷炊，不過，他也會檢討，官兵為什麼會有這樣的情緒，不是檢討官兵，是了解幹部的處理。

針對媒體報導「馬祖莒光斷炊暫吃軍用罐頭」乙情，陸軍馬祖防衛指揮部今（6）日說明如后：

一、囿於本部軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。

二、本部指揮官陳中將及副指揮官馬少將，已於今日上午7時親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載。

三、今日上午C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

四、前運馬祖之軍租民船尚在維修中，若仍有延航之虞，將持續以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。