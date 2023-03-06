華碩近年盡心回饋學界，並投入逾億元研發經費，聚焦發展先進電磁、次世代電腦、智慧物聯網、人工智慧等新興科技。今年華碩預計將大舉延攬超過千位人才，因應新興科技的發展趨勢，鎖定智慧物聯網、人工智慧領域的各路菁英，積極招募具獨立思考能力及研究思維的年輕人加入華碩。

華碩推出多元的招募方案中，以尋找具科技熱忱及創新精神的「Global Talent Program」迄今養成近百位全球專業經理，透過四至八個月的專業在職訓練，培訓具有全球視野的國際型人才。另針對在學學生，有為期12個月的「華碩探索之星實習生計畫」，透過部門導師大手拉小手的方式，落實理論與實務的經驗傳承。至於「校園傑出經理人實習計畫（華碩校園CEO）」，則提供業務、行銷企劃、美編設計、社群行銷、公關等實習職缺，給學子提早了解科技業日常的機會，培養與職場接軌的實戰力。

近年來致力於5G通訊、電競筆電、邊緣運算器與AI伺服器的研發等前瞻性發展的英業達，為持續優化產品，陸續建置了AI研究中心與5G通訊技術中心，並投入智慧醫療、智慧交通與車用電子領域，也是第一個同時將伺服器與「5G專網智慧工廠」結合應用的輸出公司。

英業達以「人才為本」作為十大信念之一，長期注重人才培育與成長，並往校園扎根，提供大專院校學子各類型企業專班及獎學金等預聘計畫，透過提供高額獎學金，及保障畢業後即就業，延攬更多潛力人才。

今年英業達亦持續積極招募5G、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、大數據分析、車用電子及雲端運算等優秀研發人才，歡迎電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧與大數據分析等領域新鮮人加入。

宏碁事業版圖橫跨全球，對跨領域人才求賢若渴，宏碁今年亦聯合旗下子公司，招募全方位人才，除理工科外，更開發文法商領域專長，以因應集團各領域需求，並同步招募暑期實習生，期藉由讓新世代一展長才，將嶄新的思維注入集團文化，使宏碁邁向新的里程碑。

宏碁全球人資長林弘道表示，隨著宏碁將觸角延伸至不同的產業領域，管理風格轉向冒險及創新的精神，並在企業內部鼓勵員工創新創業為集團開拓新局，建立多元事業引擎，打造全新艦隊。為此，宏碁也將持續網羅跨界人才，與新世代攜手並行，更借助宏碁於全球的市場布局，提供國際化的舞台讓人才得以發揮所長，為企業創造綜效。

宏碁亦秉持以人為本的精神，讓每個員工都能不受性別等限制，創造自己的價值，並提供完善的福利制度，使員工能無後顧之憂地在職場上發光發熱。為獎勵生育，宏碁亦為孕期間的女性員工提供友善工作環境，除了既有福利外，今年更發布全新的「Acer Baby-員工育兒協助方案」，讓即將分娩或育有幼兒的女性同仁得以申請遠距上班，讓同仁的工作與個人生活找到平衡點。此外，宏碁亦針對集團內上市櫃公司提供員工認股計畫，且於去年新增持股信託制度，截至目前已有近七成的員工的參與，鼓勵員工藉由投資及儲蓄累積長期財富。