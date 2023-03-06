今日上午故宮院長蕭宗煌赴立法院備詢。（李欣恬攝）

故宮一度傳出因應行政院組織改造，將改隸文化部，引發關注。今日上午故宮院長蕭宗煌赴立法院備詢時表示，關於故宮定位，有很多選項，需要留待更多討論，他回應立委萬美玲質詢時也表示，納入文化部成為三級機關，不是一個好的選項。

蕭宗煌表示，以現在世界上的博物館而言，大都不是一個直接的行政機關，美國博物館會有基金會，採信託方式管理，香港故宮則是有一個公司在經營。

他表示，故宮已委託學術單位做研究，包括基金會、行政法人、隸屬於文化部、維持現狀等不同選項，目前並沒有一個結論，而是留待未來有更多討論。