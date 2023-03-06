英國國防部昨（5）日指出，情報顯示俄羅斯軍隊極度缺乏彈藥，以至於要求士兵使用手槍及19世紀軍鏟作戰，凸顯俄烏戰爭已進入「殘酷及低技術作戰」。

綜合英國廣播公司（BBC）、「新聞週刊」（Newsweek）報導，英國國防部昨日公布的俄烏戰爭情資報告指出，2月底俄羅斯受動員的後備役軍人指出，軍隊下令他們在只配備「手槍及鏟子」的情況下進攻烏軍據點，這些鏟子有可能是用於近身肉搏戰的折疊軍鏟。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



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英國國防部指出這些鏟子為「MPL-50」，於1869年問世，至今樣式沒有太大改變，MPL-50的殺傷力在俄羅斯尤其被「神化」，俄軍被要求使用軍鏟作戰，凸顯了俄烏戰爭已進入「殘酷及低技術作戰」。

UK intel: #Russia soldiers send to combat against #Ukraine w/only small arms or shovels, MPL-50, in Russian "сапёрная лопатка." Learned these Russian words from sad 1989 incident some have forgotten: Moscow forces repressed #Georgian protesters w/ these .https://t.co/xiMa6krkxQ pic.twitter.com/7cLvVwm5LB — Margarita Balmaceda (@BalmacedaEnergy) March 5, 2023

MPL-50為一種折疊軍鏟，主要用於挖壕溝，但也能當作料理器具及近身肉搏戰使用。

MPL-50軍鏟。

一名俄羅斯後備役軍人描述，「身體及心理上都還沒準備好」進行這場戰鬥。

報告指出，近期證據顯示，俄軍在烏克蘭進行愈來愈多近距離作戰，原因可能在於俄軍彈藥不足，在缺乏火砲支援的情況下，俄軍指揮官仍持續要求步兵團展開進攻行動。

另據華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）4日公布的戰況分析，目前俄軍似乎在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）取得足夠「位置優勢」。數月來兩軍持續在巴赫姆特作戰，俄軍試圖控制這座小城市，不過巴赫姆特的戰略價值受到質疑。

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Russian forces appear to have secured a sufficient positional advantage to conduct a turning movement against parts of #Bakhmut but have not yet forced Ukrainian forces to withdraw and will not likely be able to encircle the city soon. https://t.co/MrFvmVbnTj pic.twitter.com/ijHXmHYVMl — ISW (@TheStudyofWar) March 5, 2023

戰爭研究所指出，俄軍取得的位置優勢或許能迫使烏軍放棄原本的防禦據點，這與原先的包圍戰略不同，包圍的目的是要困住、摧毀敵軍。報告指出，俄軍可能原本打算包圍烏軍，不過烏軍暗示可能撤退。對此烏克蘭軍方昨日表示無意撤出巴赫姆特。