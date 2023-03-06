一位50多歲女子平常不菸不酒，生活規律，某天突然胸口悶、左肩疼痛、冒冷汗，緊急就醫後發現竟是心肌梗塞，一條冠狀動脈阻塞已達90%，當場做了心導管手術並放置一根支架。醫師認為，女子因更年期雌激素下降與家族史，致其血管容易老化，該女子頸動脈現已出現硬化斑塊，未來有中風危險，提醒年長者即使生活飲食習慣佳，仍可能有血管老化的問題。

營養功能醫學家劉博仁在其臉書粉專上表示，該名女子某次因為胸口悶、左邊肩膀疼痛、冒冷汗，送到急診室之後發現心肌梗塞，左邊一條冠狀動脈阻塞90%，當場做了心導管手術放了一根支架。

劉博仁表示，該女子事後向他諮詢身體保養事宜，告知她是家庭主婦，平常不抽煙、不喝酒，不解為何會有心臟病。由於該女子從未做過健檢，劉博仁幫她抽血後發現，女子的低密度膽固醇將近200mg/dL，遠高於標準值130mg/dL，且頸動脈超音波顯示，頸動脈出現一些硬化斑塊，「雖然沒有像心血管阻塞這麼嚴重，但是要注意預防腦中風的發生。」

劉博仁分析，該女子雖然生活習慣良好，但隨著年齡漸長，血管老化速度加快，尤其女性因更年期雌激素下降，血管容易老化，除了可能導致心肌梗塞、腦中風，甚至還可能引發慢性腎臟疾病、失智症，因此女性更年期後一定要留心自己的身體狀況。

此外，美國及歐洲心臟協會表示，女性更年期因卵巢功能退化，致雌激素減少分泌，常會出現熱潮紅、盜汗、憂鬱及睡眠障礙、內臟脂肪增加及罹患三高、代謝症候群等，皆會影響女性心血管健康。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。