台北市一家餐廳擔任主廚的西班牙男子，被訴在2021年邀約女員工到他住處喝酒，之後強吻她，將她拋擲在床上，以身體強壓她且以手摸她大腿內側及胸部，台北地方法院判刑10月（本報資料照片）

在台北市一家餐廳擔任主廚的西班牙男子，被訴在2021年邀約女員工到他住處喝酒，之後強吻她，將她拋擲在床上，以身體強壓她且以手摸她大腿內側及胸部，台北地方法院斥責他犯後無悔意，依強制猥褻罪判刑10月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

該名男子是被害女子的主管，他在2021年6月5日，邀約她到他住處飲酒，觸摸她之背部、腰部等身體部位並親吻她之頸部及臉頰，她因事發突然而驚懼遂伺機閃躲，但他竟將性騷擾之犯意升高為強制猥褻之犯意。

他用手壓住她後腦，使她無法抗拒，而強吻她，更抱起她，將她拋擲在床上，以身體強壓她不斷親吻她，且以手摸她大腿內側及胸部，事後她向警方報案，檢方偵結起訴。

台北地院斥責他強制猥褻之行為，造成被害人身心嚴重受創，其對他人性自主權未予尊重，惡性重大，其所為實予非難，且他犯後始終否認犯行，難認其犯後態度良好，依強制猥褻罪判刑10月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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