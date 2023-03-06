外交部發言人劉永健(資料照片，外交部提供)

我國籍漁船「新長發88號」疑似在黃尾嶼附近海域翻覆失事，外交部今天表示，我國國家搜救中心已聯絡事發附近我國漁船前往協尋，海巡署及日本海上保安廳在接獲通報後也已緊急派船前往搜救。外交部將持續追蹤「新長發88號」船員的搜尋進展，並期盼所有船員均能順利獲救。

外交部發言人劉永健指出，外交部昨日接獲行政院農業委員會漁業署及海巡署通報，我國籍延繩釣漁船「新長發88號」疑似在黃尾嶼附近海域翻覆，外交部獲報後已立即指示我國駐日本代表處及駐那霸辦事處協處。

據外交部瞭解，「新長發88號」共有7名船員，包括1名台籍船員及6名印尼籍船員。我國國家搜救中心已聯絡事發附近我國漁船前往協尋，海巡署及日本海上保安廳在接獲通報後也已緊急派船前往搜救。

外交部強調，將續與漁業署、海巡署、我國駐日本代表處及駐那霸辦事處等單位保持密切聯繫，持續追蹤「新長發88號」船員的搜尋進展，並期盼所有船員均能順利獲救。