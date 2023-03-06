資深藝人劉尚謙即將在5月迎接70大壽，近年來鮮少在螢光幕前露臉的他，把大部分時間都放在宗教信仰，日子過得相當充實。曾為影視紅星、現任台北市議員的應曉薇近日獲得宮廟邀請，參加神明福宴，巧遇多年不見的好友劉尚謙，歡喜曝光兩人同框合影。

近日，應曉薇在臉書曬出獲基隆市無極龍懿宮邀請，參加太上道祖聖誕福宴，透露此行除了碰到許多台北中正、萬華選民，更見到多年不見的好友劉尚謙，「我只能佩服再佩服，如果能每天運動15分鐘，保證70歲時會跟他一樣帥。」

從她曬出的照片中來看，劉尚謙依舊保持得很好，臉上並沒有太多歲月的痕跡，看起來比實際年齡還要年輕許多。據了解，劉尚謙息影多年，並從天主教徒改信天公主多年，除了把時間投入在宗教信仰上，更協助募款蓋廟，把揚道法當成接下來的人生目標，生活依舊充實。

劉尚謙1974年以第一名考進華視演員訓練班，在古裝武俠劇集《倚天屠龍記》飾演「張翠山」走紅後，成為多家電影公司搶着簽約的當紅小生，不過近年他已經淡出演藝圈，除了在廟裡當廟公，也重回校園進修自然醫學碩士，生活過得相當充實。