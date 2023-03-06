政府為達成非核家園目標規畫2025年再生能源占比達20％，使得太陽光電綠能產業人才需求大增。弘光科大承辦111年度台中市政府勞工局短期職業訓練暨技能認證訓練計畫，雖受疫情影響仍有4人通過考照；原本擔任業務的學員蘇男取得太陽光電設置乙級證照後，自行創業開設能源公司。

弘光科大太陽光電實作場地設備完整，讓學員充份了解案場配置與可能發生的狀況。（弘光科大提供）

弘光科大指出，蘇男原本在太陽光電產業擔任業務工作。工作內容為太陽光電案場開發，因深受綠能產業是未來趨勢，想更深入了解並學習太陽光電工程實作；去年報名勞工局委託弘光開辦的太陽光電設置乙級證照班，3月至6月利用星期六、日到弘光科大上課70小時。

學員蘇男順利取得太陽光電設置乙級證照後，更自行創業開設能源公司。（弘光科大提供）

「課程指導老師對學員耐心的重覆指導、講解，下課後仍陪伴練習，讓原本沒有太陽光電工程基礎的我，對這項技術學習充滿信心，順利取得乙級證照。」蘇男說，弘光科大太陽光電實作場地設備完整，讓學員充份了解案場配置與可能發生的狀況，接受訓練後對於現場工作非常有利，建議有興趣的勞工報名參加證照班。

勞工局長張大春表示，依據人力銀行薪資標準，工作一年以下之太陽光電技術人員月薪約4萬5仟元、三年至五年工作經驗約5萬元。去年開辦太陽光電設置乙級證照班，招生對象為設籍台中市在職勞工或失業勞工，具基本資格者僅須負擔受訓經費20％，如符合特殊資格者更可免費參訓。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑說，達成非核家園目標，未來4至5年將出現大量太陽光電設計與裝置人員之需求，預期將出現專業技術人力供需缺口；弘光環境與安全衛生工程系擁有太陽能光電檢定專業師資及國家級考場，具備太陽光電工程建置維修與綠色生產製程專業知識與技術，是中部太陽光電人才培育搖籃。