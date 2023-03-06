隨著美國公債殖利率拉回、最新經濟數據讓投資人甩脫聯準會（Fed）可能一路緊縮至2023年稍晚的陰霾，美國四大指數3日全面跳高，由對利率敏感的大型股領軍上漲。

道瓊工業平均指數3月3日終場上漲1.17％（387.40點）、收33,390.97點，創2月17日以來收盤新高；周K線上漲1.75％。那斯達克指數上漲1.97％（226.02點）、收11,689.01點；周K線上漲2.58％。

費城半導體指數上漲1.48％（44.22點）、收3,028.34點；周K線上漲3.18％。

統一投顧指出，短線系統性風險增溫，俄烏衝突擴大、美中關係緊張，台股持續於15,300～15,700點箱型整理。

雖然市場擔憂通膨遲遲未能降溫，聯準會恐加速升息，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克放鴿，預測本輪升息循環可能接近終點，聯準會可能在今夏暫停升息，同時他支持升息一碼，是限制經濟風險的最佳方式，有利台股短多延續。

惟3月變數較多，統一投顧預期，指數將維持高檔震盪，建議選股不選市，看好中小型股表現，如新能源概念、電動車與車電、ChatGPT相關高速運算、高股息殖利率、金融、觀光及補庫存原物料概念。