康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.2月台灣車市淡季不淡，買氣在農曆年後持續火熱，加上新車供給量能增，推升單月新車領牌數達3.28萬輛，較去年同期大幅成長35.2％，不僅優於原預期的2.7萬輛，更創下24年以來同期新高紀錄。2月車市超預期的表現帶動，一舉扭轉1月年減逾14％頹勢，累計前二月新車領牌6.76萬輛，較去年同期轉為正成長4.2％。

2.面板大廠對於第二季面板市況展望轉趨樂觀，一方面是供給端有秩序、另一方面客戶看到價格觸底，近期甚至開始為年底黑色星期五洽談訂單，在客戶提前拉貨動能之下，面板價格可望在第二季全面反彈。

3.大陸解封後，製造業迅速回溫。統計局日前公布2月製造業採購經理人指數（PMI），較1月大幅增長2.5至52.6，優於市場預期的50.6，並創近11年新高紀錄。以中小型企業為調查樣本的財新，同日公布製造業PMI亦較上月升2.4至51.6，優於市場預期，是去年8月之後重返擴張區間。