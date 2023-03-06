國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：

1.上市櫃公司2月營收及去年財報將陸續公布，營運及業績題材股可望有所表現。

2.2023年台北國際工具機展（TIMTOS）於3/6-3/11開展，有望帶動相關題材股表現。

3.目前外資期貨多單仍維持14,000口以上水準，對台股具支撐作用。

《台北股市》橫盤震盪周線連2紅 類股輪動有潛規則
美股收紅 台股上漲近120點 台積電彈5元至521
台股３利多護體 本周戰15,717前高
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