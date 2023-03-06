國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：
1.上市櫃公司2月營收及去年財報將陸續公布，營運及業績題材股可望有所表現。
2.2023年台北國際工具機展（TIMTOS）於3/6-3/11開展，有望帶動相關題材股表現。
3.目前外資期貨多單仍維持14,000口以上水準，對台股具支撐作用。
台股周線連兩紅，3日加權指數收15,608.42點，較前周五（2月24日）上漲104.63點，周漲幅為0.67％。國票投顧預期本周指數在15,200-15,800點區間震盪，本周看好五大題材類股，包含：工具機股、光學鏡頭股、面板股、資訊服務股、電子零組件股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內利多因素：
1.上市櫃公司2月營收及去年財報將陸續公布，營運及業績題材股可望有所表現。
2.2023年台北國際工具機展（TIMTOS）於3/6-3/11開展，有望帶動相關題材股表現。
3.目前外資期貨多單仍維持14,000口以上水準，對台股具支撐作用。
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