On this date in 2013, the Sandman entered for one last All-Star Game as @Yankees Closer Mariano Rivera delivered a perfect inning in relief. pic.twitter.com/GzCpNz4oaL — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 16, 2020

美國職業棒壇的傳奇救援投手李維拉（Mariano Rivera）6日清晨抵達台灣，將於經典賽開幕日（8日周三晚間19:00）中華隊vs巴拿馬之戰擔任開球嘉賓，令球迷想起李維拉球員生涯時期的著名登場曲「Enter Sandman」。李維拉1997年球季成為紐約洋基的守護神，自從1999年就開始使用這首曲子，和他犀利的「切球」並稱為他的註冊商標。

「Enter Sandman」（進入沙人）是美國重金屬搖滾曲，演奏者是樂團「金屬製品」（Metallica），李維拉在1999年首度摘下美聯救援王，自責分率1.83，這首曲子一路伴隨著他揚名立萬。每當對手在第9局聽到這首曲子，幾乎就等於反攻無望了。2019年李維拉獲頒美國總統自由勳章，現場也是播放這首歌。

紐約大都會的現任守護神迪亞茲（Edwin Diaz）也有非常著名的登場曲「Narco」，曲調雄壯威武而讓球迷津津樂道，甚至被拿來與「Enter Sandman」並稱。李維拉今年2月被美媒問起此事，他明確表示：「這根本沒得比，我那首歌跟了我17年，見證了多少次世界大賽冠軍，這沒得比。」可以看出李維拉對自己的「Enter Sandman」有多麼自豪，他自己還因此獲得「Sandman」（沙人）的綽號。

This is a finalist for one of the great walkouts of 2022. I love when a closer does this. pic.twitter.com/z1dBt073sE — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 8, 2022

沙人是歐洲民間傳說裡，灑著魔法塵土讓孩童入眠的神祕人物。

這股風潮據說是由另一位傳奇守護神霍夫曼（Trevor Hoffman）引領的，他的出場曲「Hell’s Bells」（地獄之鈴）獲得球迷好評，才有人建議李維拉也選取一首出場樂。霍夫曼和李維拉各自是國聯與美聯的救援紀錄保持人，大聯盟在2014年以他們為名設立了年度最佳中繼投手獎「霍夫曼獎」與「李維拉獎」。