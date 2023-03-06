男子借酒澆愁醉倒路邊，大園警關心將他護送返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市觀音區一名55歲的張姓男子，因照顧家庭經濟壓力大，5日晚間獨自外出喝酒解悶，卻不小心喝太多醉倒在路邊，員警獲報前往關心，經一番開導後男子心情逐漸平復，協助將他護送返家休息。

大園警分局草漯派出所於5日晚間8時許接獲民眾報案，在長春街的人行道上，有一名男子蜷縮身體倒在路邊不停發抖，口中還不斷念念有詞、精神恍惚疑似喝醉酒，副所長包銘弁、警員劉冠廷獲報立即前往關心。

張男見到員警後，彷彿找到情緒發洩的出口，向警方表示自己有四個兒女要養，他和太太靠著打零工維生，雖然有領取低收入戶補助，但仍然是入不敷出，經濟重擔壓得他喘不過氣，又沒有人可以訴苦，不知該怎麼辦只能借酒澆愁。

員警見當時天色已晚、視線不佳，擔心張男獨自回家會有危險，便將他攙扶上車護送返家，途中也對張男進行關懷開導，讓他心情回復平穩，張男語帶哽咽向員警道謝，非常感謝警方的熱心關懷。

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