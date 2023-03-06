福壽山千櫻園在2月14日開園後，吸引許多遊客慕名朝聖，粉紅色系櫻花目前仍盛開中，也出現櫻吹雪浪漫美景，預計花期持續到3月10日左右；緊接著將由白色系櫻花接力綻放，追櫻遊客可別錯過！

福壽山千櫻園粉紅色系櫻花目前盛開中，預計花期持續到3月10日左右。（福壽山農場提供）

福壽山農場表示，千櫻園由於海拔較高，櫻花休眠時間比較長，當春神降臨醒來時，櫻花的精神也特別飽滿，粉紅色系櫻花仍盛開中，目前滿園都是一片粉紅，真的「超好拍」！

福壽山千櫻園粉紅色系櫻花目前盛開中，預計花期持續到3月10日左右。（福壽山農場提供）

遊客開心表示，「我都去千櫻園拍櫻花，這是全台最美的櫻花園區」、「一年比一年更漂亮」、「期待白色系櫻花盛開」。也有遊客說，賞櫻不一定要擠在2月， 3月到千櫻園不塞車，平日住宿還有優惠，且千櫻園櫻花矮化栽植，人站在旁邊就可拍好拍滿，實在太美了。

福壽山農場指出，3月是粉紅色系與白色系櫻花(如大島櫻、染井吉野櫻)交換班之際，預計粉色系櫻花可持續至3月10日左右，緊接著由白色系櫻花在3月中旬接力綻放，歡迎追櫻族來趟高山浪漫之旅。